Наводила вогонь окупантів на українських військових: СБУ затримала зрадницю з Торецька

СБУ затримала ще одну зрадницю, яка працювала на ворога — «наводила» ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ, що контратакують під Бахмутом.

Встановлено, що зловмисниця передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової.

Російську агентку затримали «на гарячому». Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба

дистанційно завербувала на початку цього року.

Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга російської агентки — представниця окупаційного «управління фсб по днр».

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ.

Про отриману інформацію писала «зв'язковій» у месенджер, а після відправки повідомлень — одразу видаляла їх з телефону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали зрадників, які направляли ракети ворога по Києву.

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