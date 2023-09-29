Незвичайний принц: названо найбільш дивні фото принца Луї, за які його обожнює весь світ

Кожен член британської сім'ї по-своєму цікавий публіці. Кетрін — як ікона стилю, принц Вільям — як майбутній король, Камілла і Чарольз — як діючі монархи. Не залишився осторонь і принц Луї — він встиг завоювати серця людей за те, що не соромиться у висловленні емоцій.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Журналісти вирішили відібрати найсмішніші (і гучні) витівки принца, які повеселили народ королівства.

Коронація Чарльза ІІІ

Представники багатьох монархій, перші особи держав, почесні діячі культури ретельно готувалися до коронації Чарльза. Однак принцу Луї, схоже, було не весело на церемонії: його помічали на вході в тронний зал і виході з нього.

За коронацією пройшов урочистий проліт літаків і нові реакції Луї. Стоячи на балконі Букінгемського палацу, принц вигукував щось із войовничим обличчям: це дуже веселило його маму Кетрін та сестру Шарлотту.

Луї під час коронації дідуся

Парад Trooping the Colour, 2022 рік

Луї завжди бурхливо реагував на шум літаків, так сталося і на останньому Trooping the Colour на честь Єлизавети ІІ. Він затуляв вуха руками, кричав, блазнював — і все це, перебуваючи за крок від своєї вінценосної бабусі.

Платиновий ювілей Єлизавети II

Молодші спадкоємці зазвичай сидять біля своїх мам. Але Луї, хоч і «прив'язаний» до Кейт, завжди хоче опинитися у чоловічій компанії. Так сталося і на заході з нагоди Платинового ювілею його прабабусі: принц, за даними інсайдерів, хотів сісти з батьком та дідусем, від того й показував гримаси своїй мамі.

Коли Луї все ж таки дозволили сісти з дідусем, його щастю, здається, не було меж.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що принц Вільям привіз своїм дітям із короткої поїздки до Америки.

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