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Клуб споживачів

Тримайтесь від них подалі: експерти назвали 3 найгірших кросовери з пробігом, які не рекомендується купувати

16:47 27 вересня 2023
авто

Попри те, що кросовери користуються активною популярністю у світі і в Україні завдяки своїй вседорожності, комфорту та практичності, далеко не всі моделі навіть відомих та популярних марок рекомендовано купувати.

Так, експерти авторитетного видання Whatcar вивчили спільно зі страховою компанією MotorEasy дані про несправності десятків моделей кросоверів, а також опитали власників транспортних засобів. Водії найбільше скаржилися на три моделі паркетників, пише автомобільне видання.

Nissan X-Trail (2014−2021)
Авто критикують за проблеми з акумулятором, гальмами, електрикою, двигуном, кондиціонером та трансмісією.

Hyundai Santa Fe (2013−2018)
Найбільше нарікань було на КПП, гальмівну та вихлопну системи, а також роботу електроніки.

Kia Sorento (2010−2015)
Власники кросовера незадоволені роботою гальм, електрики, трансмісії та кондиціонера.


Раніше ми писали про два японські автомобілі, які дуже рідко ламаються.

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