Українські бійці відправили до пекла майже 500 окупантів і знищили 38 ворожих артсистем, — Генштаб

Сили оборони України щодня і щоночі оберігають українське небо, продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцю на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Лише протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнень з ворогом, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

Не маючи військових успіхів в бою, підступний ворог завдав 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, а також здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в т. ч. по цивільних об’єктах нашої держави. Зокрема, авіаційних ударів зазнали міста і села Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За оперативними даними, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог поки відмовився від наступальних дій, проте на Бахмутському напрямку — безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, а також здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Невдалою була і спроба відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники так само невдало намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.



Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Таким чином, загальні втрати загарбницької армії рф минулої доби склали:

особового складу — близько 470 осіб;

танків — 4 одиниці;

бойових броньованих машин — 12 одиниць;

артилерійських систем — 38 одиниць;

РСЗВ — 2 одиниці;

засоби ППО — 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни — 18 одиниць;

спеціальна техніка — 2 одиниці.

Нагадаємо, напередодні путін підписав указ про проведення в рф осіннього призову — військо агресора мають поповнити як мінімум 130 тисяч осіб віком від 18 років до 27 років.

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