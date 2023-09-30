Недорогі та економні: названо найкращі міські авто в Україні

Після того, як автоексперти назвали авто, які найбільше втрачають у ціні за перші 5 років експлуатації, популярний ресурс для автомобілістів avtosota.com назвав найкращі авто для їзди в містах України.

Hyundai i10

Цей компактний автомобіль, ціна якого в Україні становить близько 12 тисяч доларів, вражає своїм 1-літровим двигуном потужністю 66 кінських сил — більш ніж достатньо для їзди по місту. Доступна 5-ступінчаста автоматична коробка передач, що забезпечує чудову паливну ефективність на рівні 4 літрів на 100 кілометрів, що є перевагою в умовах перевантаженого трафіку.

Kia Rio

Починаючи з 11 тисяч доларів і досягаючи майже 16 тисяч за топ-моделі, Kia Rio пропонує ряд варіантів двигунів від 1,2 до 1,6 літра. 1,2-літровий двигун вражає своєю економічністю, споживаючи всього 4,8 л на 100 км. Однак варто зазначити, що цей ефективний двигун доступний лише з механічною коробкою передач.

Citroen C3

Citroen C3 вирізняється чудовою паливною ефективністю, споживаючи лише 4,7 л на 100 км, і доступний як з бензиновим, так і з дизельним двигуном. Найекономічнішим є 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 82 та 110 к.с. Крім того, він пропонується як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач, хоча ціна коливається від 12 до 22 тисяч доларів залежно від комплектації.

Renault Sandero Stepway

Позиціонується як доступний кросовер, Renault Sandero Stepway по суті нагадує хетчбек. Невеликий двигун об’ємом 898 см³ з турбонагнітачем видає 90 к.с. На вибір пропонується 5-ступінчастий робот або автоматична коробка передач, що дозволяє досягти витрати пального на рівні 5,2 л на 100 км.

Peugeot 301

Цей седан завоював своє місце з 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 82 к.с. і винятковою паливною ефективністю на рівні 4,9 л на 100 км. Однак ці двигуни працюють виключно в парі з автоматичною коробкою передач. Стартова ціна на базову модель коливається в районі 10 тисяч доларів.

Citroen C-Elysee

Citroen C-Elysee, якого іноді плутають з попередником, має таку ж чудову паливну економічність — 4,9 л на 100 км у поєднанні з 1,2-літровим двигуном потужністю 82 к.с. Хоча найекономніший двигун не має можливості працювати в парі з автоматичною коробкою передач, це компенсується його доступною ціною, яка починається від $ 11 тис.

Ford KA+

Трохи менш популярний в Україні Ford KA+ пропонує 1,2-літровий двигун тільки з автоматичною коробкою передач. Витрата палива помірна і становить 5,1 л на 100 км. Ціна коливається приблизно від 12 до 13 тисяч доларів.

Renault Logan

Renault Logan, найбільш продаваний новий автомобіль в Україні, пропонує два варіанти двигунів: 1-літровий двигун потужністю 72 к.с. або 0,9-літровий двигун потужністю 90 к.с. Перший агрегатується виключно з автоматичною коробкою передач, а другий — з роботизованою коробкою. Витрата палива в середньому становить 6,4 л на 100 км.

Ravon R2

Зберігаючи свій статус найбільш бюджетного автомобіля з механічною коробкою передач, Ravon R2 має 1,25-літровий двигун потужністю 86 кінських сил. Він оснащений 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач і споживає приблизно 7,6 л на 100 км. Стартова ціна становить доступні $ 8 800.

Renault Sandero

Renault Sandero за ціною від $ 8 100 оснащується 1,0-літровим двигуном потужністю 73 к.с., що працює в парі з автоматичною коробкою передач. В якості альтернативи пропонується 0,9-літровий бензиновий двигун потужністю 90 к.с., який доступний виключно з роботизованою трансмісією.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти визначили шістку найненадійніших легкових автівок з бензиновими двигунами.

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