Кріштіану Роналду залишили з носом: хто претендує на «Золотий м'яч"-2023

Авторитетне видання «Франс Футбол» оприлюднило тридцятку претендентів на завоювання найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі «Золотого м'яча», який минулого року виграв француз Карім Бензема.

Вперше за 20 років серед претендентів на приз не виявилося семиразового володаря «Золотого м'яча», 38-річного форварда «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду (востаннє нападник не був номінований у 2003-му, коли нагорода дісталася чеху Павелу Недведу). Нагадаємо, що минулого року така ж доля (вперше за 17 років) спіткала чемпіона світу Ліонеля Мессі, який цього разу знову у топ-тридцятці.

Повністю перелік претендентів на «Золотий м'яч"-2023 виглядає так:

Хуліан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сіті»)

Ніколо Барелла (Італія, «Інтер»)

Джуд Беллінгем (Англія, «Реал»)

Карім Бензема (Франція, «Аль-Іттіхад»)

Яссін Буну (Марокко, «Аль-Хіляль»)

Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»)

Рубен Діаш (Португалія, «Манчестер Сіті»)

Антуан Грізманн (Франція, «Атлетико»)

Ілкай Гюндоган (Німеччина, «Барселона»)

Йошко Гвардіол (Хорватія, «Манчестер Сіті»)

Ерлінг Холанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»)

Харрі Кейн (Англія, «Баварія»)

Рандал Коло-Муані (Франція, «ПСЖ»)

Хвіча Кварацхелія (Грузія, «Наполі»)

Роберт Левандовські (Польща, «Барселона»)

Еміліано Мартінес (Аргентина, «Астон Вілла»)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»)

Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»)

Ліонель Мессі (Аргентина, «Інтер Маямі»)

Кім Мін Дже (Південна Корея, «Баварія»)

Лука Модрич (Хорватія, «Реал»)

Джамал Мусіала (Німеччина, «Баварія»)

Мартін Едегор (Норвегія, «Арсенал»)

Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»)

Віктор Осімхен (Нігерія, «Наполі»)

Родрі (Іспанія, «Манчестер Сіті»)

Букайо Сако (Англія, «Арсенал»)

Мохаммед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»)

Бернарду Сілву (Португалія, «Манчестер Сіті»)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал»)

Нагадаємо, що ім'я володаря «Золотого м'яча» назвуть на церемонії вручення нагороди в Парижі 30 жовтня.

Зазначимо, що приз, який вручають переможцям, був виготовлений у Парижі ювелірним будинком Mellerio dits Meller. Нагорода складається з двох напівсфер з латуні, встановлена на підставі з піриту та вкрита золотим шаром (висота сучасного варіанта — 31 см, ширина — 23 см). Ім'я переможця гравірується на м'ячі. Вартість «Золотого м'яча» близько 13 тисяч євро.

Втішно, що за 67 років існування «Золотого м'яча» престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: 1975-го — Олегу Блохіну, 1986-го — Ігорю Бєланову та 2004-го — Андрію Шевченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний володар «Золотого м'яча» Луїс Суарес Мірамонтес.

Фото Twitter BALLON D'OR

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