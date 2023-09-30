«Шахтар» пропустив двічі та сенсаційно програв «Ворсклі»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 30 вересня, трьома матчами у Львові, Рівному та Одесі стартував 9-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 9-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Зубков, 57 — Скляр, 22, з пенальті, Нестеренко, 71). Юніорські склади — 2:1.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Чигринський (Ракицький, 46), Міроші, Азаров (Келсі, 83), Степаненко (Назарина, 63), Бондаренко, Зубков, Кащук (Швед, 70), Судаков (Криськів, 63), Сікан.

Враховуючи всі проблеми у грі «Ворскли», цей поєдинок розглядався багатьма для «Шахтаря» виключно як тренування з підвищеною відповідальністю перед виїзним поєдинком групового турніру Ліги чемпіонів проти бельгійського «Антверпена». Про це свідчила й ротація, до якої вдався тренерський штаб «гірників».

Ось тільки полтавці змогли показати зуби й у середині першого тайму вийшли вперед після того, як Чигринський збив Степанюка у своєму штрафному майданчику, а Скляр впевнено реалізував пенальті у ворота свого колишнього одноклубника Різника. Незабаром після перерви «Шахтар» зміг відігратися — красень-гол забив Зубков, відправивши м'яча точно у верхній кут воріт, і здавалося, що «гірники» заберуть своє. Але підопічні Віктора Скрипника організували зразкову атаку на 71-й хвилині, і 20-річний Нестеренко замкнув зручний простріл із правого флангу, знову вивівши полтавців уперед.

До кінця гри залишалося достатньо часу, але тиск «Шахтаря» дивідендів не приніс, і «гірники» зазнали сенсаційної поразки, яка обірвала безпрограшну домашню серію донецького клубу на позначці 25 матчів.

«Верес» (Рівне) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. На 51-й хвилині вилучений Лопирьонок (ЛНЗ). Юніорські склади — 3:0.

Рівненський «Верес», граючи майже весь другий тайм у більшості після вилучення центрального захисника ЛНЗ Лопирьонка, так і не зміг «розпечатати» ворота суперника.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (9 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (8);

3. «Чорноморець» — 15 (8);

4. «Полісся» — 15 (8);

5. «Динамо» — 12 (5);

6. «Ворскла» — 12 (8);

7. «Рух» — 12 (7);

8. «Металіст 1925» — 11 (7);

9. «Колос» — 10 (8);

10. «Дніпро-1» — 9 (6);

11. ЛНЗ — 8 (9);

12. «Олександрія» — 8 (8);

13. «Верес» — 6 (8);

14. «Оболонь» — 6 (8);

15. «Зоря» — 5 (6);

16. «Минай» — 3 (8).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»).

Також у 9-му турі будуть зіграні наступні матчі: «Чорноморець» — «Зоря» (30 вересня); «Минай» — «Оболонь», «Кривбас» — «Рух», «Колос» — «Полісся», «Динамо» — «Олександрія» (1 жовтня); «Дніпро-1» — «Металіст 1925» (2 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із голом-шедевром Бондаренко розгромив «Верес» та пройшов до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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