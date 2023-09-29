Де дивитися онлайн «Динамо» — «Олександрія»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 9-го туру чемпіонату України

У суботу, 30 вересня, трьома матчами стартує програма 9-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, посеред тижня київське «Динамо» сенсаційно вилетіло з Кубка України, програвши в 1/8 фіналу столичній «Оболоні».

Донецький «Шахтар» перед візитом до бельгійського Антверпена на поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів прийме у Львові полтавську «Ворсклу». Букмекери вірять в успіх підопічних Патріка ван Леувена: наприклад, контора Vbet ставки на їхню перемогу приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию можна поставити за 5,60, на успіх хлопців Віктора Скрипника — 9,30.

«Чорноморець», який набрав хід, прийме в Одесі луганську «Зорю», що не знає радості перемог в останніх чотирьох матчах, а в Рівному зіграють «Верес» та черкаський ЛНЗ.

Продовжиться тур у неділю, 1 жовтня. Київське «Динамо», головний тренер якого знайшов винних у вильоті з Кубка України, прийме на своєму полі «Олександрію». Букмекери практично не сумніваються, що «біло-сині» здобудуть перемогу: на такий результат можна поставити з коефіцієнтом 1,38, на нічию — 5,10, на успіх представників райцентру в Кіровоградській області — за 9,50.

Закарпатський «Минай» у домашньому поєдинку проти столичної «Оболоні» намагатиметься здобути першу перемогу в сезоні, «Колос» спробує перервати безвиграшну серію, що налічує вже п'ять поєдинків, а «Кривбас» зробить усе можливе для перемоги над «Рухом» та збереження за собою місця серед лідерів

Зрештою, у понеділок, 2 жовтня, завершиться тур матчем у Дніпрі, куди в гості до «Дніпра-1» приїде харківський «Металіст 1925».

Чемпіонат України. 9-й тур

30 вересня (субота)

«Верес» — ЛНЗ 15:00 YouTube-канал НК «Верес»

«Шахтар» — «Ворскла» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Чорноморець» — «Зоря» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

1 жовтня (неділя)

«Минай» — «Оболонь» 13:00 «Суспільне. Спорт», «Спорт 1», YouTube-канал УПЛ ТБ

«Кривбас» — «Рух» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Колос» — «Полісся» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Динамо» — «Олександрія» 19:00 «2+2»

2 жовтня (понеділок)

«Дніпро-1» — «Металіст 1925» 17:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (8 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (8);

3. «Чорноморець» — 15 (8);

4. «Полісся» — 15 (8);

5. «Динамо» — 12 (5);

6. «Рух» — 12 (7);

7. «Металіст 1925» — 11 (7);

8. «Колос» — 10 (8);

9. «Дніпро-1» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 9 (7);

11. «Олександрія» — 8 (8);

12. ЛНЗ — 7 (8);

13. «Оболонь» — 6 (8);

14. «Верес» — 5 (7);

15. «Зоря» — 5 (6);

16. «Минай» — 3 (8).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із голом-шедевром Бондаренка розгромив «Верес» та пройшов до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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