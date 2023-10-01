У ніч на неділю, 1 жовтня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) в другій середній вазі (до 76,2 кг) відбувся історичний боксерський поєдинок — перший в епоху чотирьох поясів бій між двома чинними абсолютними чемпіонами світу мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60 перемог, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки), котрий поцілував після попереднього переможного протистояння красуню-дружину, та американцем Джермеллом Чарло (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 1 нічия, 2 поразки). Канело впевнено переміг та відстояв свій титул.

Щоб поборотися з володарем поясів у чотирьох вагових дивізіонах Саулем Альваресом, американець у своєму першому за 16 місяців бою піднявся одразу на дві вагові категорії. І прогадав. Легендарний 33-річний мексиканець повністю контролював ситуацію в рингу, у 7-му раунді відправив свого ровесника Чарло в нокдаун (американець упав лише вдруге у своїй 15-річній кар'єрі) і у підсумку виграв 12-раундовий бій одноголосним рішенням суддів — 119:108, 118:109 та 118:109, зберігши свої титули IBF, WBA, WBC та WBO у другій середній вазі.

«Я дуже люблю бокс», — сказав Сауль Альварес відразу після того, як рефері підняв його руку 60-й раз у кар'єрі.

Згідно з неофіційною статистикою CompuBox, Чарло завдав лише 71 точного удару з 398. Альварес же, який, за неофіційними даними, заробив за бій близько 50 млн доларів, був набагато точнішим — 134 вдалі спроби з 385.

Не зважаючи на невдачу, Чарло може повернутися в першу середню вагу, щоб захистити свої титули в бою з австралійцем Тімом Цзю (якщо тільки той 14 жовтня поб'є Брайана Мендосу).

Додамо, що в андеркарді бою Альварес — Чарло українець Олександр Гвоздик переміг технічним нокаутом бразильця Ісаака Родрігеса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес влаштував доньці на день народження справжню казку.

Фото X Premier Boxing Champions

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