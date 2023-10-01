Російський наступ в агресивній війні проти України наразі став менш імовірним через розгортання раніше не залучених військ, вважають британські військові експерти, які раніше повідомили про тактичний прогрес ЗСУ під Бахмутом. Про це йдеться у щоденному розвідувальному звіті Міністерства оборони в Лондоні.

Згідно з доповіддю, москва, ймовірно, вперше пустила в дію частини своєї новоствореної 25-ї армії на захід від міст Сєвєродонецьк і Кремінна.

«З початку вторгнення росія рідко стримувала непідконтрольне угруповання розміром з армію, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступу», — йдеться в британській заяві.

Але з розгортанням частин 25-ї армії для посилення поріділих рядів на фронті, скоординований новий російський наступ в найближчі тижні став менш імовірним, додали у розвідці.

Раніше британські воєнні експерти заявили, що відсутність ротації бойових підрозділів є одним з головних чинників низького морального духу росіян.

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