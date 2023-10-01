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Україна

Група українських безпілотників атакувала авіазавод у Смоленську, — ЗМІ (відео)

13:42 1 жовтня 2023
Безпілотник у небі

Невдовзі після того, як на аеродромі «Халіно» в Курській області росії безпілотник атакував приміщення, де знаходилося керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова, було зафіксовано атаку українських безпілотників по об'єктах у Смоленській області рф.

Російське міноборони заявило, що вранці 1 жовтня три БПЛА літакового типу було збито черговими засобами ППО. Пізніше заявлялося про ще дві збиті дрони.

Як уточнює «Агентство. Новости», дрони атакували завод держкорпорації «Тактичне ракетне озброєння» у Смоленську.

Очевидці викладали у мережу відео, на яких чути постріли зі стрілецької зброї перед вибухом, що, як стверджує ресурс, спростовує заяву міноборони росії про ліквідацію всіх безпілотників.

Стверджується, що на одному з відео показано, як безпілотник пролітає поряд з автомийкою «Волна» і торговим центром «Кутузов». Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова, а безпілотник пролітає у бік розташованої поряд будівлі Смоленського авіазаводу, на території якої також знаходиться аеродром «Сєвєрний» — там базується експериментальна льотно-випробувальна станція підприємства.

Також повідомляється про атаку безпілотників на Сочі. Місцеві жителі повідомляли, що БПЛА був збитий над аеропортом, а місцева влада заявляла про введення в аеропорту тимчасових обмежень на польоти.

Тим часом «голова Криму» сергій аксьонов стверджує, що російська ППО 1 жовтня збила над Джанкоєм ракету, уламками якої «ушкоджені складські приміщення».

Нагадаємо, що тижнем раніше у тимчасово окупованому Севастополі кількома ракетами було знищено штаб ЧФ росії.

Фото — скріншот

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