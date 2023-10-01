Літо відступає: погода на першому тижні жовтня буде мінливою — з похолоданням та дощами

Як і обіцяли синоптики, жовтень розпочнеться помірно теплою погодою, з невеликою кількістю опадів.

У першій декаді метеорологічне літо плавно перейде до метеорологічної осені. Тобто середньодобова температура у більшості областей опуститься нижче +15 °С, зазначає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 2 жовтня, погодні умови в Україні визначатиме східна периферія європейського антициклону Sonja. У більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +18…+23 °С, у Приазов'ї та Криму до +26 °С.

У вівторок, 3 жовтня, збережеться вплив антициклону з заходу. По всій Україні небо буде малохмарним, опади не очікуються. Вітер південно-західний, у східній половині північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, у Сумській та Харківській областях місцями +1…+4 °С; днем повітря прогріється до +19…+24 °С.

У середу, 4 жовтня, у районі Полісся, а також місцями у північних областях вранці та вдень пройдуть невеликі дощі. На решті країни без опадів. Вітер південно-західний, з перехідним вдень на західний, 7 — 12 м/с, у західних та північних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, на сході країни +4…+9 °С; днем +20…+25 °С, на крайньому заході +15…+20 °С.

У четвер, 5 жовтня, погоду в Україні формуватиме черговий антициклон з заходу. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11°С, удень +17…+22°С.

У п'ятницю, 6 жовтня, у зв'язку з розвитком циклонічності над країнами Балтії, значно знизиться тиск і пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та у південних областях помірні дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, удень місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, днем у північних та західних областях +14…+19 °С, на решті території +19…+24 °С.

У суботу, 7 жовтня, у західних та місцями у північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°С, днем +10…+15°С.

У неділю, 8 жовтня, істотних опадів не очікується, лише вдень на Півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, у західних областях місцями заморозки −3…−0°С; днем +7…+12 °С.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, на українців чекає тепла і суха осінь Середня температура повітря за сезон може бути на один градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиліттями. Аномально високі температури переважатимуть особливо на заході країни.

У міру того, як тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря знижуватиметься. Ночі стануть холоднішими. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих та холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму.

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