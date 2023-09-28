Жовтень буде в Україні супертеплим, а у трьох областях — навіть посушливим: синоптики дали прогноз на другий місяць осені-2023

Синоптики прогнозують в Україні теплу осінь. Середньомісячна температура повітря у жовтні на заході України становитиме 12−13°С, на решті території — 12−15°С. Про це поінформувала доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова, повідомляє «Укрінформ».

«Норма середньомісячної температури у жовтні — близько 8 °C. Цього року вона буде вищою, аніж у минулому. Зокрема, на заході України температура повітря буде на 2−4°С вище норми та складатиме 12−13°С. На решті території країни температура буде ще більшою — близько 12−15°С», — сказала вона.

Мартазінова також повідомила, що найбільше опадів очікується у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. За прогнозами, опади там складуть 120−150% від місячної норми, яка становить 40−50 мм. Водночас посушливими будуть Сумщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Експертка зауважила, що листопад в цілому також буде теплішим, аніж торік. За її словами, у середині листопада можна очікувати перший сніг, який швидко розтане.

Свій прогноз на жовтень представив також відомий синоптик Ігор Кібальчич. На його думку, жовтень цього року очікується помірно теплим, з невеликою кількістю опадів.

Так, у жовтні погодні умови на території України зазвичай мають досить мінливий, динамічний характер. Нерідко спостерігаються значні температурні коливання, поривчастий вітер та опади у різному фазовому стані — від дощу та граду до снігу та крижаної крупи. Також часто активізується циклонічна діяльність і загалом відбувається перебудова атмосферних процесів в Атлантико-Європейському регіоні із загальною тенденцією до посилення західного перенесення повітря. Заморозки для жовтня є типовим явищем, а у третій декаді місяця іноді встановлювалися тріскучі морози, коли стовпчики термометрів опускалися місцями до −23…−17 °С! В окремі роки (за винятком південної половини) відзначалися хуртовини, ожеледні явища та налипання мокрого снігу. Однак, у зв'язку зі зміною клімату, за останні 10 — 15 років погода у жовтні стала помітно м'якшою, з більш високим температурним фоном та менш вираженою її амплітудою впродовж місяця.

«Провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі показують, що нинішнього року жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, та й то переважно протягом першої декади місяця. У нашій країні з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4 — 7 °C, проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Опадів прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах», — вважає синоптик.

За прогнозом Кібальчича, у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться. У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 °С. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною. Після 18 — 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Стосовно першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні, за винятком високогірних районів Карпат. При цьому, бабине літо настане у другій половині місяця, проте його тривалість поки що визначити складно.

«Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні і становитиме +7…+13 °С, що вище за норму на 1 — 2 °C. При цьому тепліший жовтень варто очікувати в західних та південно-західних областях, а на Півночі Лівобережжя та на крайньому сході країни відхилення від норми вийде незначним (у межах +0,5…+0,9 °С)», — вважає синоптик.

Тим часом, прогноз на найближчий вікенд опублікувала Наталка Діденко, яка пообіцяла українцям сонячні вихідні.

«П'ятниця буде в Україні такою ж симпатичною, як і четвер) Скрізь — антициклон, сухо, сонячно, тепло. Максимальна температура повітря становитиме +23+29 градусів. Вночі, звичайно, свіжіше, +9+12, на півдні +12+17 градусів. 29-го вересня на півдні України є ймовірність сильного східного вітру. У Києві завтра також багато сонця і тепла. Протягом дня передбачається близько +25 градусів. У суботу в Україні — без особливих синоптичних змін, у неділю в західних та північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині пройде місцями невеликий дощ та зниження температури повітря до +16+20 градусів», — прогнозує вона.

На її думку, на півдні, сході та в більшості центральних областей до кінця тижня переважатиме суха сонячна тепла погода.

Як писали «ФАКТИ», у липня було зафіксовано найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень, а 2024 рік, за прогнозами вчених, стане найспекотнішим в історії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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