«Не треба давати на сніданок сосиски чи ковбасу, особливо копчену»: дієтологиня про харчування школярів

Будь-який дитячий дієтолог скаже вам, що сніданок — це основа здоров'я! Ті, хто його ігнорують, починають страждати на гастрит та ожиріння. Встановлено, що 44% хлопчиків і 20% дівчаток не снідають. Разом з тим успішність безпосередньо залежить від ранкового меню, пояснює дієтологиня Ольга Шаєвська.

«У школі дитина перекусить тільки після 2−3-го уроку, а значить, кілька годин її мозок страждатиме від глюкозного голодування, і малюк просто не зможе нормально навчатися, — пояснює фахівчиня. — До речі, «сірі клітини» сучасних школярів під час занять витрачають більше калорій, ніж «голови» їхніх батьків: 25% енергії проти 3−4%. Якщо ж дитина навчається у спецшколі з поглибленим вивченням якогось предмета, її мозок потребує ще більшого підживлення.

Тривалість сніданку має бути не менше 20 хвилин, а калорійність — 15−20% від усього денного раціону: виходить, тоста з сиром або чаю з печивом вашій дитині буде явно недостатньо. Втім, запихати в нього з самого ранку тарілку гарячого борщу або котлету з пюре теж не варто — такі серйозні страви викличуть прилив крові до шлунка, і знеструмлений мозок почне засипати. В ідеалі на сніданок учень має з'їсти теплу, нежирну та не дуже солодку їжу, яка забезпечить його корисною енергією до наступного перекушування".

Дитина росте, носить у школу важкий рюкзак, грається на перервах, займається фізкультурою, бігає після уроків на тренування чи танці — для цього їй потрібні білки. До того ж, додає дієтологиня, вони беруть участь у виробленні допаміну та адреналіну, які прискорюють реакцію та процеси мислення.

«Ідеальними джерелами ранкових протеїнів можна назвати яйця та молочні продукти — вони найлегше засвоюються дитячим організмом. Тільки пропонуйте малюкові не гігантську яєчню з сосисками, сиром та майонезом (важко для шлунка), а 3−4 смажених перепелиних яйця або повітряний омлет із болгарським перчиком та броколі. З молочних страв для сніданку виберіть легкий сир (заправте його медом, джемом або горішками), йогурт (обов'язково легкий і „живий“), сирнички, сирну запіканку, молочний коктейль із фруктами або бутерброд із багатозерновим хлібом та сиром».

Фахівчиня не радить купувати на ранок сосиски та ковбасу, особливо копчену, — корисних білків у них мінімум, зате є маса явних чи прихованих жирів, барвників, консервантів та інших шкідливих для дитячого організму речовин.

«Якщо варите дитині на сніданок кашу, запропонуйте їй ще й відновлений сік з м'якоттю або свіжий морквяний — інші свіжі занадто кислі, тому їх рекомендують давати тільки через годину після перекушування. Якщо ж вранці школяр їсть сирок чи йогурт, він обов'язково має випити щось тепле — природно, не каву, а слабозаварений чай чи какао. Останній (особливо на молоці) вважається найкращим напоєм для сніданку — він у міру калорійний і корисний завдяки наявності антиоксидантів, вітамінів і заліза. Какао бадьорить, але алкалоїд теобромін, що міститься в ньому, діє значно м'якше кофеїну. Тому варіть напій самі. І не забудьте подбати про те, що питиме дитина в школі: покладіть у її рюкзак пляшечку негазованої води».

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