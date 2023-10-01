Ахтем Сеітаблаєв втретє зібрався під вінець (фото)

Відомий режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв втретє наважився одружитися. Ім'я його коханої Мар'яна Боцвінюк, з нею Сеітаблаєв уже з'являвся на публіці.

Радісною новиною та фото режисер поділився у Instagram. «Від Криму до Карпат. Так» , — підпис під фото, а також смайли серця та кільця.

Під знімком одразу ж з'явилися вітання та побажання парі: «Відмінно, коли народжується нова родина! Щастя, кохання, перемоги України!», «Нова красива українська родина!», «Найщиріші вітання! Довгих років життя поряд, кохання та такої бажаної Перемоги «, «Щаслива мить у житті закоханих. Сподіваємося, пане Ахтеме, на цьому буде крапка. Шлюб — це відповідальний крок у стосунках. Не раньте душі гарної молодої дівчини».

Про Мар'яну Боцвинюк відомо, що вона набагато молодша за Сеїтаблаєва. У минулому працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі.

Пара вперше з'явилася на публіці разом у червні 2023 року на допрем'єрному показі фільму «Рашизм. Історія хвороби» у Києві.

Нагадаємо, з першою дружиною Сеїтаблаєв має трьох дітей. Старша дочка Назли пішла стопами батька і разом з ним знімалася у фільмі Олеся Саніна «Мамай», який був для неї дебютним.

У 2021 старша дочка режисера вийшла заміж. Церемонія одруження відбулася у Туреччині, у курортному містечку Кемер. А вже у січні цього року Сеітаблаєв уперше став дідусем — Назли народила первістка.



Вдруге актор був одружений з кінопродюсером Іванною Дядюрою. Разом пара працювала над створенням не однієї картини, що згодом, як зізнавався Сеітаблаєв, також вплинуло на їхній розрив.

У цьому шлюбі народилася дівчинка Софіє. Також пара разом виховувала сина Іванни від попередніх стосунків. Розлучилися кінематографісти у 2021 році.

Родичі Сеітаблаєва живуть в окупованому Криму і не хочуть їхати, сподіваючись, що Україна скоро звільнить півострів. Як відомо, його мати два роки тому померла, Ахтем не зміг навіть попрощатися з нею.

132

Читайте нас у Facebook та Instagram