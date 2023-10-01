«Або нас, або ми. Краще ми. Аби наші діти не були наступними», — Леся Литвинова

Волонтерка і засновниця фонду «Свої» Леся Литвинова, яка служить у ЗСУ, пише, що всі її знайомі або воюють, або поранені у шпиталях, або загинули. Військовослужбовиця подякувала всім, хто боронить Україну від ворога та наближає нашу перемогу, не звертаючи увагу на ту ціну, яку платить особисто

«Я намагалась сьогодні привітати всіх причетних. І зрозуміла, що не можу. Майже всі, кого я знаю, або воюють, або по шпиталях, або загинули. Мені не вистачить цілого дня, аби написати кожному особисто. Навіть, аби подумки кожного згадати…

Вчора забирала з дачі стіл, зроблений колись на замовлення місцевим майстром. Він загинув три дні тому. Він загинув, а стіл проживе ще багато років. І сьогодні, сидячи за цим столом, я згадаю і його. І тих, хто ніколи не сяде поряд зі мною вечеряти, але завжди буде стояти за спиною.

Вчора дізналась, що мій старший друг підписав контракт.

— Тобі скільки рочків, нагадай?

— П'ятдесят шість. Всі там будемо рано чи пізно.

Вчора обережно запитала у знайомої, як її онук після поранення. Онук в психіатричній лікарні. Він лишився чи не єдиний зі штурмової групи. І все ще йде на штурм. Щодня і щоночі.

Перед сном у нас з молодшою донькою відбувається один і той самий діалог :

— Мама, а де ти була?

— На війні.

— А що там?

— Там погані люди.

— А що вони хочуть?

— Вони хочуть нас вбити.

— А давай ми їх вб'ємо? Давай?

Моя трирічна донька інтуїтивно розуміє те, що ми знаємо розумом. Або нас, або ми. Краще ми. Аби наші діти не були наступними.

Дякую всім, хто кожного дня наближає цей день, не звертаючи увагу на ту ціну, яку платить особисто. Честь бути частиною цього війська. І цієї країни", — написала вона у Facebook.

Нагадаємо, президент Зеленський, звертаючись до українців у цей святковий день, зазначив, що важкі часи зробили нас сильними. Й українці крок за кроком наближають перемогу. Українці не припинять спротив і боротьбу до нашої кінцевої мети — перемоги.

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