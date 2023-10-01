Російському гумористу Максиму Галкіну, жовтневі концерти якого кілька разів забороняли в Казахстані, все ж таки не вдасться виступити в Астані та Алмати.

Про це артист повідомив у соцмережі.



«За тиждень два концерти, всі квитки продано, зали великі, багато глядачів, багато хто летить з інших міст. І ось сьогодні з'ясовується, що одного дня в Астані та Алмати в одному залі щось ламається» , — повідомив він.

Шанувальники гумориста впевнені, що це пряма вказівка адміністрації президента росії, тому що Галкін «фактично стає серйозною політичною фігурою». Люди закликають Галкіна не здаватися, адже глядач його любить, а це для артиста — головне. Фанатам соромно за те, що влада так поводиться з кумиром мільйонів.

Але є також негативні коментарі. Ті, хто критикує гумориста, радять йому виступити безкоштовно та вважають, що організатори концерту не зійшлися з приводу гонорарів.

Нагадаємо, Максим Галкін — один з небагатьох російських артистів, який після широкомасштабного вторгнення росії в Україну публічно засудив дії російської влади та підтримав Україну. Артист покинув росію і перебрався до Ізраїлю разом зі своєю родиною — дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми.

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