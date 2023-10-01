36.20 / 36.91 38.62 / 39.52
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Багатостраждальні» концерти Максима Галкіна в Казахстані скасували за тиждень до виступу — «з технічних причин»

19:17 1 жовтня 2023
Галкін

Російському гумористу Максиму Галкіну, жовтневі концерти якого кілька разів забороняли в Казахстані, все ж таки не вдасться виступити в Астані та Алмати.

Про це артист повідомив у соцмережі.

«За тиждень два концерти, всі квитки продано, зали великі, багато глядачів, багато хто летить з інших міст. І ось сьогодні з'ясовується, що одного дня в Астані та Алмати в одному залі щось ламається» , — повідомив він.

Шанувальники гумориста впевнені, що це пряма вказівка адміністрації президента росії, тому що Галкін «фактично стає серйозною політичною фігурою». Люди закликають Галкіна не здаватися, адже глядач його любить, а це для артиста — головне. Фанатам соромно за те, що влада так поводиться з кумиром мільйонів.

Але є також негативні коментарі. Ті, хто критикує гумориста, радять йому виступити безкоштовно та вважають, що організатори концерту не зійшлися з приводу гонорарів.

Нагадаємо, Максим Галкін — один з небагатьох російських артистів, який після широкомасштабного вторгнення росії в Україну публічно засудив дії російської влади та підтримав Україну. Артист покинув росію і перебрався до Ізраїлю разом зі своєю родиною — дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми.

208

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місяць

Дрібні неприємності у Раків, неймовірні події у Близнюків та старі проблеми у Левів: гороскоп на 1 жовтня 2023 року

Потап

«Іди захищай Батьківщину»: Потап зробив спробу реабілітуватися за «волонтерство»

Маринований перець з медом

Маринований перець з медом на зиму: відмінна холодна закуска до столу в зимові будні та свята

дівчина

Овнам — яскраві враження, Тельцям — нове джерело доходу: що чекає на знаки зодіаку на тижні 2 — 8 жовтня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту