Початок нового робочого тижня, на який астрологи раніше давали поради всім представникам зодіакального кола, вважають днем, коли події мають показати людям, чи правильним шляхом вони рухаються по життю, чи не змусять їхні вчинки шкодувати про них пізніше. Це день аналізу, висновків та корегування свого життєвого шляху. Зірки радять у понеділок, 2 жовтня, не починати нові важливі справи чи проєкти, бо їхній результат може виявитися не таким, на який ви розраховували.

Овен

День складається непросто, але шанс досягти поставлених цілей у вас все ж таки є. Щоправда, для цього потрібні самодисципліна та серйозний підхід до справ, а далеко не всі Овни сьогодні схильні проявляти ці якості, інформує Ukr.Media.

Зосередьтеся на тому, що дійсно термінове і важливе, а все інше відкладіть — ви позбавите себе марних тривог та зайвих турбот, до того ж побачите, що і для відпочинку залишається достатньо часу. Можливе отримання приємних звісток, що стосуються якщо не вас особисто, то когось із найближчих людей.

Телець

Ви рішучі, наполегливі, абсолютно невтомні та здатні усунути будь-які перешкоди зі свого шляху. Але постійно виникають якісь труднощі та непорозуміння, тому навіть звичні справи забирають більше часу, ніж зазвичай. Ви не гніваєтеся, не дратуєтесь, просто продовжуєте гнути свою лінію — і досягаєте успіху.

Тельцям не завжди легко порозумітися з оточуючими: ви здаєтеся людиною непоступливою, жорсткою, такою, що піклується виключно про власні інтереси. Постарайтеся переконати тих, чия думка вам небайдужа.

Близнюки

Постарайтеся вирішити всі важливі та термінові питання у першій половині дня: цей час буде вдалим, а далі можуть виникнути труднощі. Не дивуйтеся затримкам у справах, приготуйтеся до того, що доведеться змінити плани, відкласти зустрічі.

Друга половина дня — час ілюзій, фантазій та ідей, які, на жаль, ніколи не вдасться реалізувати. Вам важко правильно оцінити ситуацію, що склалася, і власні можливості. Деякі Близнюки до того ж ризикують потрапити під поганий вплив, довіритися людині, яка цього зовсім не заслуговує.

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Рак

День не позбавлений труднощів, але ви з ними впораєтеся, якщо не будете занадто засмучуватися та збережете оптимізм. Це завдання не таке вже й просте, оскільки багатьом Ракам здається, що проблеми, що виникають, величезні, а перепони — нездоланні.

Не панікуйте і не засмучуйтесь, краще зверніться за підтримкою до людей, яким завжди вдається підбадьорити вас і підняти вам настрій. Буде шанс зайнятися новою цікавою справою. Вона виявиться непростою, але дасть вам можливість навчитися чогось корисного, а також переконатися, що ви здатні на багато що.

Лев

День дуже неспокійний і цікавий. Ви не сидите склавши руки, навіть якщо є така можливість, знаходите цікаві справи і для себе, і для оточуючих. Чарівність та привабливість Левів нікого не залишають байдужими, можливий початок романтичних стосунків, які довго радуватимуть вас.

Що б не відбувалося, намагайтеся не втрачати голови і зберігати холоднокровність; будь-які рішення мають бути зваженими, а кроки — добре продуманими. Насамперед це стосується фінансової сфери, намагайтеся уникати спонтанних покупок.

Діва

У Дів чудовий день для нових знайомств, а також для спілкування з людьми, з якими ви давно не бачилися. Буде можливість повернути гармонію у відносини, які не ладилися останнім часом, подолати труднощі, що заважали порозумінню.

Сприятливий день для складних справ, що вимагають не лише уваги та терпіння, а й уміння зіставити факти та зробити правильні висновки. Ділове чуття буде гострим, можна укласти вдалі угоди або домовитися про плідну та взаємовигідну співпрацю. При цьому брати гроші у борг або робити покупки у кредит небажано.

Терези

Ранок буде напруженим та складним, але надалі вплив позитивних тенденцій посилюється. Тому з важливими справами краще не поспішати: слушний час для них настане трохи пізніше. До полудня Терезам буде важко порозумітися з близькими, можливі розбіжності через дрібниці. Все швидко владнається, так що серйозних підстав для занепокоєння немає.

Сприятливий день для початку тривалого курсу навчання: він буде цікавим, ви швидко досягнете перших успіхів, не виникне бажання все покинути. Вирішуючи важливі питання, прислухайтеся до порад старших.

Скорпіон

Вдалий день. Особливо плідно проходить його перша половина: всього за кілька годин ви впораєтеся з кількома складними справами, вирішите питання, над якими інші довго ламали голову. Однак пізніше вам доведеться зменшити оберти, оскільки виникнуть труднощі і доведеться розбиратися зі старими проблемами.

У другій половині дня у Скорпіонів з'явиться можливість поспілкуватися із приємними людьми та зав'язати цікаві знайомства. Не виключені романтичні захоплення, які започаткують довгі і серйозні відносини.

Стрілець

Будьте обережні. Це важливий і серйозний день, коли навіть незначні помилки можуть мати неприємні наслідки. Намагайтеся прислухатися до підказок інтуїції, а до порад з боку ставтеся критично: вони не такі гарні, як здається на перший погляд. Будь-яку інформацію потрібно перевіряти, оскільки не виключено, що вас спеціально вводять в оману.

У Стрільців можливі проблеми у спілкуванні, розбіжностей і суперечок буде більше, ніж зазвичай. День підходить для відпочинку, невеликих розважальних поїздок. Навіть якщо ви вирушаєте в дорогу, не маючи певної мети, час проходить дуже приємно.

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Козоріг

Початок дня буде складним: у цей час можливі якісь неприємні події, невдалі збіги, події, через які доведеться змінити плани. Але з кожною годиною вплив позитивних тенденцій посилюється, ви почуваєтеся впевненіше, охочіше беретеся за нові справи і швидше впораєтеся з ними.

Друга половина дня підходить Козорогам для складних та відповідальних справ, обговорення важливих питань, спілкування з людьми, чия думка для вас важлива. На цей час можна планувати поїздки: вони складуться вдало і не заберуть багато сил.

Водолій

День неоднозначний та суперечливий. Однак вплив позитивних тенденцій переважає, і все складеться добре, якщо ви збережете оптимізм і не будете засмучуватися через дрібниці. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваного джерела, не виключені цінні подарунки.

Водолії матимуть шанс зав'язати цікаві знайомства, мати корисні зв'язки. Можна розпочинати нові справи, у тому числі — спільні комерційні та творчі проєкти, вони виявляться винятково успішними. Заняття спортом сьогодні особливо корисні, а косметичні та оздоровчі процедури — ефективні.

Риби

День починається чудово. Настрій буде добрим, на брак життєрадісності та оптимізму ви не зможете поскаржитися. Можна братися за складні справи, в них швидко дочекаєтесь успіху. Гострим буде ділове чуття, і навіть представники знаку, далекі від комерційної діяльності, знайдуть спосіб непогано заробити.

Пізніше вплив позитивних тенденцій піде на спад, але серйозних труднощів все ж таки не виникне. Добре проходять романтичні побачення, ви добре проведете час із коханою людиною, не проґавте можливості порадувати її. На деяких Риб чекають несподівані, але дуже приємні любовні зізнання.

Раніше астрологиня Людмила Булгакова склала ексклюзивно для «ФАКТІВ» гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень та розповіла, на кого чекає фінансовий успіх, а на кого — пропозиція руки та серця.

Фото Pixabay

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