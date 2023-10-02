Де і коли дивитися у прямому ефірі «Антверпен» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 4 жовтня, «Шахтар», який програв на старті «Порту» (1:3), проведе на 16-тисячній арені «Босуїл» в Антверпені поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти однойменного бельгійського клубу.

Минулими вихідними суперники провели чергові зустрічі у своїх національних лігах. «Шахтар» у домашній грі УПЛ сенсаційно програв у Львові «Ворсклі» — 1:2 (Зубков, 57 — Скляр, 22, з пенальті, Нестеренко, 71), але все ж таки зумів зберегти лідерство у турнірній таблиці.

В свою чергу, «Антверпен», що був розбитий у першому матчі ЛЧ «Барселоною» (5:0), у гостьовому поєдинку чемпіонату Бельгії зіграв унічию з «Мехеленом» — 0:0 і з 14 очками йде в турнірній таблиці п'ятим.

Відеоогляд матчу «Мехелен» — «Антверпен» — 0:0

Якщо «Антверпен» ніколи раніше не перетинався в єврокубках з українськими командами, то донеччани провели проти бельгійців аж 14 матчів. В активі «помаранчево-чорних» у протистоянні з «Брюгге», «Андерлехтом», «Гентом» та «Генком» вісім перемог, п'ять нічиїх та одна поразка за загальної різниці м'ячів 31:14 і одного вильоту від суперників у серії пенальті.

У майбутній дуелі колективів двох голландських тренерів букмекери віддають перевагу чинному чемпіону Бельгії. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу команди Марка ван Боммеля приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,90, на виграш підопічних Патріка ван Леувена — 4,00.

У прямій трансляції матч «Антверпен» — «Шахтар» на території України (початок — о 19:45) покаже медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група Н. 2-й тур

4 жовтня (середа)

«Антверпен» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи Н «Порту» зіграє вдома з «Барселоною» (початок — о 22:00).

Становище команд: 1. «Барселона» — 3 очки; 2. «Порту» — 3; 3. «Шахтар» — 0; 4. «Антверпен» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України розгромив «Верес».

Фото ФК «Шахтар»

73

Читайте нас у Facebook та Instagram