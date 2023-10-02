Маск зло потролив Зеленського старим мемом: мережа не оцінила «жарт»

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, якого через страх перед володимиром путіним закидали вимкнення мережі супутникового зв'язку Starlink недалеко від узбережжя Криму для зриву таємної операції ЗСУ, виклав у мережу старий мем, зробивши «головним героєм» у ньому українського президента Володимира Зеленського.

В колишньому Twitter, а нині соцмережі X, він виклав фото, на якому Зеленський сидить із напруженим обличчям, з підписом: «Коли минуло п'ять хвилин, а ви не попросили мільярд доларів допомоги». «Медуза» звернула увагу на те, що це відфотошоплений варіант популярного мема 2014 року «Напружений хлопець з венами на обличчі». Коли з'явився варіант із Зеленським, не відомо. Вперше цей мем з'явився у мережі навесні минулого року.

Публікація з'явилася невдовзі після того, як у США, щоб уникнути шатдауну, ухвалили тимчасовий бюджет, у якому не передбачено військової допомоги Україні.

Серед фоловерів Маска були ті, хто його підтримав. Втім, було чимало коментарів із критикою на адресу бізнесмена, якого, приміром, порівняли з представником російського міноборони конашенковим, який відзначився відвертою брехнею у своїх «військових зведеннях».

Нагадаємо, що керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, коментуючи чутки про відключення Starlink над Кримом на момент операції, заявляв, що Маск не робив цього. За його словами, зв'язку в районі Криму не було не в конкретний момент атаки — покриття не було протягом усього першого періоду війни.

Фото з мережі

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