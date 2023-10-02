Що можна їсти та пити при діареї: дієтологиня розповіла про продукти-цілителі

Діарея — це рідкі випорожнення понад 2−3 рази на добу, що часто виникають раптово, наприклад, при синдромі роздратованого кишківника. Насправді пронос — це захисний механізм, який позбавляє організм бактерій, вірусів, паразитів, інфекцій, токсинів та інших небезпечних речовин. Однак тривала діарея може призвести до зневоднення організму, оскільки вимиває найважливіші для здоров'я електроліти — калій, натрій та хлор, пояснює дієтологиня Ольга Шаєвська.

«Потрібно бити на сполох, коли діарея триває понад два дні, а біль у животі не вщухає, є чорні випорожнення (утворюються через кровотечу в кишківнику), з кров'ю або гноєм (що також говорить про запалення та кровотечу), — говорить дієтологиня. — У цьому випадку потрібно звернутися по екстрену допомогу до лікарні. Якщо діарея все ж таки трапилася, перш за все необхідно відновити баланс електролітів: вода з лимоном, мінералка без газу або аптечні препарати. Раджу споживати продукти, що містять таніни… Це какао, чорниця, зелений чай; чорна кава, відвари сушених плодів шипшини, айви, черемхи, чорниці, чорної смородини, кисіль та желе зі свіжого соку або відвару некислих фруктів та ягід, нежирні види м'яса (телятина, яловичина, курка, індичка) та риби (окунь, судак). Каші на воді або бульйоні — вівсяна, протерта гречана або рисова. Супи на знежирених бульйонах з додаванням рису, слизових відварів круп та парове м'ясо».

Після того, як випорожнення нормалізувалися, організму потрібен додатковий час на відновлення повноцінної роботи травлення. Іноді це може тривати кілька тижнів і навіть місяців.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як допомогти дитині, в якої діарея, коли немає доступу до ліків.

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