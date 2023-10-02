Фальшивий абітурієнт: як агент фсб намагався вступити до київської школи «Армії дронів» (фото)

В Києві українська спецслужба затримала агента фсб, який хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими

Як повідомляють в Службі безпеки України, зловмисник отримав від свого російського «куратора» завдання наприкінці літа цього року. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Ворог розраховував, що після зарахування до закладу агент встановить локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками, а також місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. Цю інформацію планували використати для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти.

Фото СБУ

«Також зловмисник обходив вулиці Києва і фіксував локації українських захисників на території міста. У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники „гарантували“ своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку», — зазначили в СБУ та додали, що зрадника затримали «на гарячому» під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

Фото СБУ

Ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, який потрапив у поле зору ворога через антиукраїнські дописи на одному з російських телеграм-каналів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці затримали двох місцевих мешканців, які коригували масований ворожий удар по Києву у ніч проти 21 вересня.

Фото СБУ

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