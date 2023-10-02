Виплата додаткової грошової винагороди військовим НГУ та ДПСУ: як її отримати

Відтепер виплату додаткової грошової винагороди для військовослужбовців Національної гвардії України регулює наказ МВС України від 01.09.2023 № 729, для військовослужбовців Державної прикордонної служби України — наказ МВС України від 01.09.2023 № 726. Який розмір таких виплат та умови їх отримання, розповіла адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніше пояснювала, як оскаржувати постанову ВЛК.

«100 000 грн отримують

військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях у районах їх проведення.

Однак, варто зазначити, що йдеться не про будь-яку участь в бойових діях чи заходах забезпечення, а є конкретно визначений перелік умов, який для нацгвардійців та прикордонників дещо відрізняється.

Також є перелік документів, який необхідний для отримання такої виплати.

перебувають на стаціонарному лікуванні у зв’язку з пораненням, а також у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК;

захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у тому числі якщо це сталось до введення воєнного стану);

загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення".

50 000 грн зможуть отримати військовослужбовці, які виконують завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.

Зверніть увагу, що військовослужбовці мають право на таку виплату і тоді, коли виконують завдання поза районами ведення бойових дій.

«30 000 грн отримують військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання в період проведення заходів з оборони та відсічі збройної агресії.

Однак вказаними наказами також уточнюються умови завдань, які підлягають виконанню військовослужбовцями.

Від 15 000 до 30 000 грн отримують військовослужбовці на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (центрах, підрозділах) з урахуванням рівня кваліфікації пропорційно часу навчання персоналу в розрахунку на місяць;

20 100 грн отримують військовослужбовці, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців (у зв’язку з пораненням) після перебування в розпорядженні відповідних командирів понад 2 місяці;

6 000 грн отримують військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

2 350 грн — отримують курсанти вищих військових навчальних закладів структури НГУ та ДПСУ, які перед зарахуванням не служили".

Крім цього, передбачається можливість отримання додаткової винагороди в розмірі 30 та 100 тис грн строковиками та курсантами при залученні до виконання відповідних завдань.

Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовослужбовець:

за кордоном (виняток — перебування на стаціонарному лікуванні після поранення);

у відпустці (виняток — відпустка для лікування після поранення за рішенням ВЛК);

самовільно залишив частину, вчинив дезертирство, добровільно здався в полон;

усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад, відсторонений від виконання службових повноважень;

під домашнім арештом або під вартою;

засуджений до арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні та відбуває покарання;

відсутній на службі (за місцем дислокації) без поважних причин.

Раніше повідомлялося, як отримати виплати за поранення.

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