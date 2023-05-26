Виплати за поранення 2023: що передбачено та як отримати

Захисники України, які зазнали поранень під час війни мають право на грошові виплати.

Як зазначає адвокат і юриста Ario Law Firm Антон Діде, йдеться про кілька видів виплат, повідомляють «Факти ICTV».

У разі, коли військовий дістав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплату так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тисяч;

одноразову грошову допомогу.

«Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії», — зазначає юрист.

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Розмір одноразової виплати за поранення залежить від того, якими є його наслідки. У разі інвалідності військовослужбовцям виплачують:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн.

300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн у 2023 році).

250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн у 2023 році).

«У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року», — додає адвокат.

Для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Щоб отримати допомогу, знадобляться документи:

Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчену копію.

Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю.

Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення.

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.

Рядовим та сержантам також необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби. Офіцерам — посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію, а також витяг із послужного списку.

Також надаються всі наявні медичні документи, що характеризують стан здоров’я людини до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення; документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії; довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акту про нещасний випадок; посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

«Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію», — додає Антон Діде.

Нагадаємо, що військовослужбовці мають право на певні виплати й у разі звільнення зі служби.

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ

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