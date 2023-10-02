До сліз: Артем Пивоваров зупинив концерт заради захисника та дав йому обіцянку

Популярний співак Артем Пововаров, який є тренером вокального шоу «Голос країни», розчулив своїм вчинком під час концерту в місті Вінниця. Співак побачив у залі серед глядачів військового та підійшов до нього, щоб привітатися особисто та подякувати за мужність. Захисником виявився герой ЗСУ Віталій Вереса, який через тяжке поранення на війні втратив очі.

Артем зупинив концерт, підійшов до воїна та обняв його. «Дякую, що завітали. Радий бачити, пишаюся цією можливістю. Дякую вам! Дякую за все, що ви робите для нашої країни», — сказав артист.

Глядачі у цей час аплодували та вигукували: «ЗСУ!». Зворушливими кадрами співак поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

«Цінуємо і пишаємось кожним Захисником! Слава Героям», — підписав відео Артем.

Також він показав продовження зустрічі залаштунками після концерту, де вони вже ближче поспілкуватися та познайомитися з дружиною та донькою воїна. Пововаров їм пообіцяв, що відтепер родина військового зможе відвідувати його концерти будь-коли у будь-якому місті безкоштовно.

«Якщо ти захочеш прийти через 5 років або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті безкоштовно», — сказав Артем доньці захисника.

Прихильники артиста в коментарях пишуть, що вчинок артиста довів їх до сліз. Вони висловлюють вдячність і шану мужньому воїнові та дякуюьб Пивоварову за добре велике серце:

«Це до сліз. Пишаємось нашими захисниками. У вас неймовірно добре серце».

«Пишаємось кожним нашим воїном! Пишаємось тобою! Дякуємо вам».

«Розчулилась до сліз, дякуємо кожному захиснику! Вам, Артеме, за вашу чуйність і сердечність, думаю, для дівчинки це дуже приємно».

Також на відео відреагувала дружина Віталія Вереса. «Дякую, Артеме! Концерт був настільки емоційний, що просто словами не передати! Дякую, що допомагаєте ЗСУ! Завдяки Вам наша Перемога дуже близько! І дякую, за Ваш подарунок для нашої сім'ї!», — написала Юлія.

Раніше під час концерту Артем Пивоваров зупиняв концерт, щоб підтримати хлопчика, який втратив близьку людину. А під час виступу в Чернівцях Артем не зміг стриматися та поскандалив з глядачем, який під час концерту показував артистові дизлайк.

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