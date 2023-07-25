Артема Пивоварова розлютив глядач просто під час концерту

Популярний український співак Артем Пивоваров, який під час європейського гастрольного туру зібрав кошти та придбав шість автівок для військових, не зміг стриматися під час виступу в Чернівцях та поскандалив з глядачем. Хлопець спровокував артиста тим, що показував дизлайк, висловлюючи своє ставлення.

Артем зупинив виступ і звернувся до шанувальника, щоб той пояснив причину свого невдоволення. Співак виглядав дещо роздратованим, він питав глядачів, чи не силою вони затягнули хлопця на концерт. Також Пивоваров запросив хлопця на сцену, щоб той показав, як насправді потрібно співати.

«Йди сюди на сцену. Ти показуєш весь концерт дизлайк. Друже, давай, сміливіше. Або ти не про сміливість? Якщо хочеш спробувати, немає питань, фонограма завжди до твоїх послуг», — роздратовано сказав Артем.

Глядач не наважився вийти на сцену, лише зазначив, що не хотів заважати.

«Ні, це заважає», — нервово відреагував Пивоваров.

Нагадаємо, співак став одним із тренерів нового сезону «Голосу країни», який розпочали знімати в Польщі.

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