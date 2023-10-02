Веселився в образі стародавнього римлянина: ЗМІ про власника компанії-підрядника Дегтярівського шляхопроводу

У мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на власника компанії-підрядника «Ростдорбуд», депутата одеської міськради від партії мера Геннадія Труханова Юрія Шумахера, святкує свій день народження. У костюмі давньоримського імператора Гая Юлія Цезаря він розгулював заміським клубом, ледве тримаючись на ногах.

Про це пише «Телеграф» із посиланням на телеграм-канал «Інсайдер», публікуючи відповідні відео. При цьому увагу журналістів привернули не так подробиці святкування, як нещодавня ситуація з обвалом балок шляхопроводу на вулиці Дегтярівській у Києві. Компанія-підрядник у даному випадку — той самий «Ростдорбуд», власник якої в день інциденту розважається на своє 50-річчя.

«Мабуть, дівати гроші нема куди, тому місцеві олігархи під час війни відриваються як можуть… На відео видно, як самого Шумахера везуть на „колісниці“ — дерев'яному прототипі гіроскутера. Шумахер ледве тримається на ногах, як і злощасний кран на роковому будівництві мосту у Києві» , — зазначають журналісти.

У соцмережах вже відреагували на відео зі свята та дали оцінку такій поведінці.

Зазначимо, що 30 вересня у Києві обрушився міст Дегтярівському шляхопроводі, який реконструюють уже протягом кількох місяців. У місцевих пабликах соцмережах повідомляли, що того дня сталося обвалення одразу кількох прольотів. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Ремонтні роботи планували завершити до кінця поточного року, але цей інцидент вніс свої корективи.

Водночас, у Київській міській держадміністрації з посиланням на повідомлення «Ростдорбуду» повідомили, що ситуація на будівельному майданчику Дегтярівського шляхопроводу не вплине на вартість реконструкції. Виконавець ліквідує наслідки власним коштом.

123

Читайте нас у Facebook та Instagram