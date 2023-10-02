Шикарний гол Леднєва приніс «Дніпру-1» першу домашню перемогу за Максимова: відеоогляд поєдинку УПЛ

У понеділок, 2 жовтня, матчем на «Дніпро-Арені» фінішував 9-й тур української прем'єр-ліги, головною сенсацією якого стала поразка «Шахтаря» від «Ворскли».

Чемпіонат України. 9-й тур

2 жовтня (понеділок)

«Дніпро-1» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:0 (Леднєв, 56). Юніорські склади — 5:1.

Від двох зустрічей з «Дніпром-1» у прем'єр-лізі, які були зіграні раніше, у харків'ян були не найприємніші спогади. Ще б пак — обидва рази по 0:3. Володіла ігровою перевагою команда з Дніпра і цього разу, хоча найнебезпечніший момент першого тайму створив саме «Металіст 1925» (дуже небезпечний удар Борячука у штангу).

Втім, після перерви господарі поля все ж таки вразили ворота Мозіля, коли дебютним голом за «Дніпро-1» після шикарного удару з-за меж штрафного майданчика відзначився Леднєв. Дебютний домашній успіх Юрія Максимова на чолі колективу з Дніпра та перервана серія «Металіста 1925» у чемпіонаті країни, яка налічувала п'ять матчів.

1 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Олександрія» — 4:2 (Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+2 — Джевані, 43, Скорко, 47). Юніорські склади — 2:1.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Рух» (Львів) — 1:3 (Іліч, 42, з пенальті — Рунич, 63, 68, Климчук, 65, з пенальті). Юніорські склади — 2:2.

«Минай» — «Оболонь» (Київ) — 0:1 (Тарануха, 78). Юніорські склади — 1:2.

«Колос» (Ковалівка) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. Юніорські склади — 1:2.

30 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Зубков, 57 — Скляр, 22, з пенальті, Нестеренко, 71). Юніорські склади — 2:1.

«Верес» (Рівне) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. На 51-й хвилині вилучено Лопирьонка (ЛНЗ). Юніорські склади — 3:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ) — 0:0. Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (9 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (9);

3. «Чорноморець» — 16 (9);

4. «Полісся» — 16 (9);

5. «Динамо» — 15 (6);

6. «Рух» — 15 (8);

7. «Дніпро-1» — 12 (7);

8. «Ворскла» — 12 (8);

9. «Металіст 1925» — 11 (8);

10. «Колос» — 11 (9);

11. «Оболонь» — 9 (9);

12. ЛНЗ — 8 (9);

13. «Олександрія» — 8 (9);

14. «Верес» — 6 (8);

15. «Зоря» — 6 (8);

16. «Минай» — 3 (9).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Віталій Буяльський (усі — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Рунич (обоє — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обоє —"Шахтар"), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обоє — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»).

У 10-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Полісся» — «Динамо» (6 жовтня); «Дніпро-1» — «Верес», ЛНЗ — «Олександрія», «Колос» — «Ворскла» (7 жовтня); «Оболонь» — «Металіст 1925», «Рух» — «Минай», «Кривбас» — «Чорноморець» (8 жовтня). Зустріч «Зоря» — «Шахтар» перенесена на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» припинив виступи в Кубку України, програвши в серії пенальті «Поліссю».

Фото СК «Дніпро-1»

41

Читайте нас у Facebook та Instagram