Вистраждана перемога «Динамо» над командою Ротаня та три голи «Руху» за п'ять хвилин у Кривому Розі: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 1 жовтня, у Києві, Минаї, Кривому Розі та Ковалівці відбулися ще чотири зустрічі 9-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 9-й тур

1 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Олександрія» — 4:2 (Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+2 — Джевані, 43, Скорко, 47). Юніорські склади — 2:1.

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Караваєв (Тимчик, 84), Бражко, Андрієвський (Шепелєв, 71), Волошин (Кабаєв, 71), Ярмоленко, Буяльський, Ванат.

Команда Мірчі Луческу, яка з ганьбою вилетіла від «Оболоні» в 1/8 фіналу Кубка України, на домашній арені імені Валерія Лобановського зійшлася з підопічними свого ексфутболіста Руслана Ротаня, безвиграшна серія яких в УПЛ розтягнулася на шість зустрічей.

«Динамо» на диво розпочало зустріч зібрано та агресивно, і вже на 15-й хвилині після дотепного розіграшу штрафного удару Бражко вгатив м'яч у сітку воріт гостей — 1:0. Далі — традиційно. Команда Луческу знизила оберти, а підопічні Ротаня, втомившись лише оборонятися, почали навідуватись у тили киян. Перший свій супершанс бразилець Джевані не реалізував, а ось другий — будь ласка, виймайте — 1:1. Динамівський жах в обороні продовжується — 10 пропущених м'ячів у шести іграх.

Втім, «грім гримнув», і «Динамо» одразу «перехрестилося». На 44-й хвилині Ярмоленко під час швидкої атаки влучним пасом дозволив Ванату наздогнати себе у списку найкращих бомбардирів УПЛ — 2:1.

Але другий тайм лише розпочався, а на табло після класного удару вихованця… «Динамо» Скорка знову красувалася нічия — 2:2 (якщо Луческу раптом не знає, у п'яти попередніх зустрічах «Олександрія» також забила два м'ячі).

Динамівці довго не могли пройти оборону олександрійців, у яких проблем зі складом було хоч греблю гати, але все ж таки команді Луческу знову приніс удачу «стандарт». Бражко вдруге в поєдинку вчасно опинився на дальній штанзі. Гол Буяльського у компенсований час виявився «контрольним» — 4:2.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Рух» (Львів) — 1:3 (Іліч, 42, з пенальті — Рунич, 63, 68, Климчук, 65, з пенальті). Юніорські склади — 2:2.

У разі перемоги у поєдинку на стадіоні «Гірник», який розпочався із запізненням через повітряну тривогу, підопічні Юрія Вернидуба після двох поспіль осічок «Шахтаря» сенсаційно очолили б турнірну таблицю прем'єр-ліги. І «Кривбас» виграв перший тайм. Але п'ятихвилинка в середині другої половини зустрічі, коли «Рух» забив тричі (!), стала для господарів поля справжнім жахом.

«Минай» — «Оболонь» (Київ) — 0:1 (Тарануха, 78). Юніорські склади — 1:2.

Столичні «пивовари» після першого в історії клубу виходу до чвертьфіналу Кубка країни увійшли в раж і відсвяткували успіх у поєдинку прем'єр-ліги, вирвавши перемогу на полі «Миная», який все ще не може підкріпити доволі пристойну гру результатом.

«Колос» (Ковалівка) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. Юніорські склади — 1:2.

Господарі поля, скільки не намагалися, так і не змогли перервати свою серію без перемог у чемпіонаті України, яка тепер налічує шість зустрічей. При цьому перша в елітному дивізіоні нічия «Полісся», напевно, не дуже засмутила хлопців Юрія Калитвинцева.

30 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Зубков, 57 — Скляр, 22, з пенальті, Нестеренко, 71). Юніорські склади — 2:1.

«Верес» (Рівне) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. На 51-й хвилині вилучено Лопирьонка (ЛНЗ). Юніорські склади — 3:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ) — 0:0. Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (9 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (9);

3. «Чорноморець» — 16 (9);

4. «Полісся» — 16 (9);

5. «Динамо» — 15 (6);

6. «Рух» — 15 (8);

7. «Ворскла» — 12 (8);

8. «Металіст 1925» — 11 (7);

9. «Колос» — 11 (9);

10. «Оболонь» — 9 (9);

11. «Дніпро-1» — 9 (6);

12. ЛНЗ — 8 (9);

13. «Олександрія» — 8 (9);

14. «Верес» — 6 (8);

15. «Зоря» — 6 (8);

16. «Минай» — 3 (9).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат, Віталій Буяльський (всі — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Рунич (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр (Ворскла).

У заключному поєдинку 9-го туру УПЛ у понеділок, 2 жовтня, зіграють «Металіст 1925» та «Дніпро-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу знайшов винних у ганебному вильоті «Динамо» з Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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