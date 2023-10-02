«Уявимо, Ілоне, що кількох ваших дітей убили…»: відомий блогер звернувся до Маска після його випаду на адресу Зеленського
Відомий журналіст Михайло Ткач відреагував на тролінг Ілоном Маском президента України Володимира Зеленського.
«Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни.
Кількох ваших дітей вбили просто тому що вони були в цьому маєтку, а інших вивезли в росію. Дружину згвалтували. Собаку застрелили. На вашій кухні тепер туалет у російських зеків. А ваш улюблений автопарк тепер автопарк людей, які до сорока років не отримали освіти. Бо всі ці роки пиячили і порушували закон.
Уявімо, Ілоне, ваша матір в цей самий час потрапила в полон до росіян. І ці російські солдати, які навіть приблизно не такі цивілізовані, як ваша матір, кажуть їй, що вона має відмовитися від всього того, що вона вважала собою, і лише тоді, можливо, її труп не знайдуть в річці з гирею, прив’язаною до ноги. Лише тоді, коли вона відмовиться бути собою, вона зможе існувати (я підкреслюю — саме існувати) далі.
Уявімо, Ілоне, що все, абсолютно все, що ви створювали все своє життя до цього самого дня приходять і забирають назавжди. Приходять, бо їх більше. Більше, ніж ваших охоронців. Без будь-яких юридичних або інших підстав. Просто тому, що ви, Ілоне, розумніший, набагато більше працювали, і маєте в рази більший потенціал у майбутньому. Ви дзвоните в поліцію, а зв’язку нема. Ви звертаєтесь в суд — а суду нема. Нема нічого того, що ви звикли називати своїм життям.
Уявімо, Ілоне, що у вас є один-єдиний варіант, як врятувати своїх дітей (тих, що залишились в живих), дружину, матір, повернути ваш облаштований з любов’ю маєток і створену ціною вашого життя компанію, врятувати своє життя. Вам потрібен інтернет, зв"язок, комунікація. Просто зв’язок.
І, уявімо, Ілоне, як один чоловік на іншому кінці планети вирішує виключити інтернет саме вам. І саме в цей момент. Чи потрібно уявляти, Ілоне, як виглядає чоловік, який міг врятувати життя людей, але продовжує боятися за свої мільярди? Чи ви його і так знаєте?
Порятунок світу — це не бізнес. Сміливість не купиш. Навіть якщо ти один з найбагатших бізнесменів світу", — написав він.
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