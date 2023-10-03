Це нова реальність: Нью-Йорк знову пішов під воду

Два останні дні вересня та початок жовтня принесли Нью-Йорку нову повінь. Лише за кілька годин у кількох районах найбільшого американського мегаполісу випало 20 см дощу. Вулиці перетворилися на річки. Автобуси та автомобілі були схожі на судна та катери, що сіли на мілину. Деякі лінії метро, а також приміські потяги було скасовано.

Серйозні збої відбулися у роботі аеропортів Ла-Гуардія та Кеннеді. В аеропорту Кеннеді затопило всі злітно-посадкові смуги. Персонал та пасажирів у Ла-Гуардії довелося евакуювати. Скасовано сотні пасажирських авіарейсів.

У зоопарку Центрального парку ледве не втік морський лев. Води було стільки, що він виплив за межі свого вольєра з басейном. Втікача все ж таки вдалося спіймати.

Декілька лікарень попросили про допомогу: виникла термінова необхідність перевезення десятків пацієнтів в інші медустанови через відсутність електрики та загрозу затоплення.

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул заявила, що повені, які сталися у вересні, стали «новою нормою». І вона вказує на практиці, до чого призвели та ще приведуть глобальні зміни клімату.

Гокул запровадила у штаті надзвичайний стан на шість діб.

Цьогорічний вересень став найбільш дощовим у Нью-Йорку з 1882 року. За місяць у місті випало 35 см опадів. І хоча влада міста і штату поки не зафіксувала смертельних випадків або тяжких травм внаслідок повені, служби порятунку шість разів визволяли людей із затоплених приміщень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про страшну повінь у Лівії, де підтверджено загибель понад 11 тисяч людей, а ще 10 тисяч вважаються зниклими безвісти.

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