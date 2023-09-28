Має на носі камеру: Іран представив реактивну версію безпілотника Shahed

Іранське державне телебачення показало новий ударний безпілотник з одностороннім рухом — реактивну версію серії Shahed («Шахед»), які росія використовує для ударів по Україні. Нинішній Shahed-136 приводиться в рух пропелером, а його поршневий двигун, що крутиться, отримав прізвисько «летючий мопед». Нова версія буде набагато швидшою, тому її стане складніше перехопити. Безпілотник з'явився у трейлері документального фільму Parchamdar, що в перекладі означає «Прапороносець», пише Forbes.

Фільм розповідає про довгу історію розробки та виробництва безпілотників в Ірані.

В той час як Shahed-136 летить з максимальною швидкістю близько 185 км/год, що досить повільно, щоб його могли збити з зенітки й навіть з автомата Калашникова, реактивний безпілотник буде рухатись набагато швидше. Значний відсоток Shahed збивають, в одній з нещодавніх атак українські захисники знищили 34 з 44 безпілотників. Але швидша версія може прорватися крізь оборону в більшій кількості.

Втім, реактивний двигун має й певні недоліки: висока тепловіддача зробить його помітнішим для тепловізорів і набагато легшою мішенню для ракет з тепловим наведенням.

Іранський користувач Twitter Meshkat звернув увагу на менш очевидну особливість нового безпілотника: схоже, що він має камеру, встановлену на носі. Це новинка, оскільки всі попередні Shahed покладалися на супутникове наведення, щоб потрапити в заздалегідь запрограмовані координати. Камера може використовуватися для візуальної навігації, як сучасна версія цифрового корелятора місцевості. Крім того, камера може увімкнути термінальне наведення, кероване оператором або за допомогою системи машинного зору, щоб ідентифікувати й зафіксувати цільовий об'єкт, наприклад конкретну будівлю. На відео видно, що «Шахед» вражає ціль з надзвичайною точністю — це типово для відео з тестових стрільб і не вказує на реальні характеристики. Але чи стане нова версія значним проривом?

Основною перевагою оригінальних Shahed була їхня низька вартість і простота виготовлення. Заміна дешевої, простої зброї на більш дорогу і складну може не мати сенсу. Однак поєднання високоефективних і низькопродуктивних безпілотників створить для захисників ще більші проблеми. Наприклад, реактивні «Шахеди» можуть летіти попереду основної хвилі й націлюватися на «Гепарди» або інші засоби ППО, щоб допомогти решті прорватися.

Поки не відомо, чи є реактивний «Шахед» у виробництві. Але це свідчить про те, що іранська індустрія безпілотників продовжує розвиватися, і ми можемо очікувати, що Іран експортуватиме велику кількість все більш потужних безпілотників своїм союзникам, зокрема рф, в найближчі роки.

Раніше командувач Повітряними силами Микола Олещук показав відео відбиття масованої атаки дронів супротивника.

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