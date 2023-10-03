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Баклажанна ікра з яблуком: їжте зі свіжим хлібом

22:32 4 жовтня 2023
Баклажанна ікра з яблуком

Осіння симфонія смаків неймовірна. Насолоджуйтеся нею просто зараз, адже холоди вже не за горами. Наприклад, приготуйте овочеву ікру. Рецептів цих ласощів існує досить багато. Але чому б не спробувати якийсь незвичайний?

Рецептом баклажанної ікри з яблуком поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт айвара з перцю.

- До речі, в цю ікру за бажання можна додати груші або сливи, теж буде смачно, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте ікру зі свіжим хлібом. Особливо буде смачно з гречаним.

Баклажанна ікра з яблуком

  • Баклажани-3 шт.
  • Морква-4 шт.
  • Помідори -5 шт.
  • Яблука — 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста -3 шт.
  • Сіль, перець, зелень (за смаком)

Моркву натріть на крупній тертці, очищені баклажани і яблука поріжте на маленькі кубики, цибулю і помідори наріжте довільно. Посмажте моркву до напівготовності, додайте баклажани, а у фіналі цибулю, томати та яблука. За хвилину до готовності додати подрібнені кріп або петрушку.

Охолодити. Під час подачі додати свіжу зелень. Це може бути не тільки кріп і петрушка, а й базилік або кінза.

І смачного!

Нагадаємо рецепт баклажанної ікри по-одеськи від відомого ресторатора Сави Лібкіна.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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