«Так робила моя бабуся»: баклажанна ікра по-одеськи від відомого ресторатора Сави Лібкіна

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який раніше розповідав, як приготувати гратен, вважає, що ікра з баклажанів по-одеські є таким же символом міста, як і пам`ятник Дюку Рішельє, якому він би замість сувою в руку вклав саме баклажан.

«Ікра із синеньких — це один із символів Одеси, це запах та смак одеського літа. І саме зараз час готувати цю ніжну та корисну страву — готувати її так, як це роблять в Одесі», — стверджує ресторатор та додає, що на Одещині баклажанну ікру готують сотнями різних способів, а сам він може пригадати дюжину. Незмінним залишається правило — ікру із синіх можна тільки рубати, а не терти на тертці, молоти на м'ясорубці чи подрібнювати блендером.

У класичному виконанні — дерев'яним ножем, щоб смак не змінювався від процесу окислення. Саме так робила його бабуся.

Інгредієнти (на 4 порції): 3 баклажани вагою близько 700 г;

1 великий помідор «Мікадо»;

2 середні цибулини;

2 ст. л. соняшникової олії;

2−3 зубчики часнику;

0,5 пучка зелені петрушки;

Сіль за смаком.

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Приготування: Баклажани миємо, проколюємо вилкою або ножем, щоб вони не почали «стріляти». Запікаємо в духовці на деко до готовності при 200 °C. Як варіант, пекти можна, перевертаючи з боку на бік, і у чавунній пательні під кришкою. А в ідеалі — на вугільному грилі: тоді ікра вийде «з димком».

Готові баклажани перекладаємо на дошку та залишаємо на 15−20 хвилин, щоб стік сік.

Помідори підпікаємо на грилі або в духовці при температурі 200 ° C і знімаємо з них шкірку.

Цибулю загортаємо у фольгу і запікаємо на вугіллі 10 хвилин або в духовці при температурі 200 °C.

Усі овочі охолоджуємо.

Баклажани, помідори та цибулю дуже дрібно рубаємо ножем. Видавлюємо зубчики часнику, додаємо до овочів і продовжуємо рубати, домагаючись одержання потрібної консистенції: майже однорідної, але не схожої на мус.

Готову ікру заправляємо дрібно рубаною зеленню та олією. На останньому етапі солимо.

За можливості даємо ікрі кілька годин настоятися.

Перед подачею пробуємо на сіль.



«Можна додати в ікру і один печений перець для кольору, так би мовити, але баклажанна ікра має більш відомий смак без перцю. Моя бабуся підсмажувала цибулю до золотистого відтінку на олії. А мій тато любив додати свіжі помідори та багато часнику», — сказав ресторатор.

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом паштету з баклажанів, в який додають горіхи.

Фото — скріншот

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