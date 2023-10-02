Овочева ікра — зараз хіт сезону. Адже всі сезонні овочі є та практично всім не будуть задорого. Овочеву ікру можна їсти зі свіжим хлібом чи лавашем. Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати салат із тунцем та томатами.



— Для приготування цієї ікри використовується мінімум олії, — каже Елла Іванова. — Гадаю, це важливо для багатьох. Також добре, що не потрібно довго стояти біля плити. Майже все за вас зробить духовка. Ікра виходить така смачна та ароматна, що не відірватися. Насолоджуйтесь самі та пригостить близьких вам людей. Така ікра не для зимового зберігання.

Овочева ікра в духовці 1 баклажан 2 моркви 1 великий болгарський перець 1−2 цибулини 2 помідори Сіль (до смаку) Чорний перець (до смаку) Часник Зелень (кріп, петрушка чи кінза) Оливкова олія Всі овочі запекти. Окремо — баклажан у фользі. Окремо — у посудині помідори, болгарський перець, цибулю, часник… Баклажан очистити. Все охолодити ійпотім пропустити через блендер. Доповнити улюбленою зеленню та оливковою олією при подачі. І смачного!

Елла Іванова також ділилася з «ФАКТАМИ» рецептом незвичайного салату — з інжиру та козиного сиру.

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Фото з альбому Елли Іванової

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