Відбулася розмова з комбригами і комбатами: Зеленський відвідав військових на Купʼянсько-Лиманському напрямку

Президент України Володимир Зеленський, який підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, у вівторок, 3 жовтня, відвідав військових, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Про це очільник держави написав у своєму Telegram.

«Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків — Купʼянсько-Лиманському», — написав Зеленський.

Зокрема президент поспілкувався з бійцями 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної січеславської бригади.

Також президент обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби військових.

«Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви — міць! Дякую за службу!», — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже неодноразово відвідував Донецьку область, де продовжуються активні бойові дії. Зокрема, він відвідав регіон 4 вересня, і поспілкувався з військовими щодо постачань боєприпасів та озброєння, зокрема безпілотників та антидронових засобів. Наступного дня, 5 вересня, Зеленський відвідав бойові бригади українських військових, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. До цього президент був у Донецькій області 14 серпня. Тоді він також зустрівся із солдатами кількох бригад та хотів дізнатися про точкові проблеми кожного підрозділу.

Фото Офісу президента України

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