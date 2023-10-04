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Суспільство та люди

Електронний реєстр військовозобов'язаних заповнений на 90 відсотків: чи можливий витік інформації з нього

8:50 4 жовтня 2023
Бійці ЗСУ

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг», в який народні депутати пропонують додавати розширену інформацію про військовозобов`язаних, функціонує та постійно наповнюється.

Про це у коментарі «Еспресо» розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, реєстр — закрита система, яка має свій захищений контур.

«Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора роки повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації», — зазначив він та додав, що електронний реєстр «Оберіг» вже наповнений більше, ніж на 90%. Втім, ще залишаються питання щодо сервісів на його базі та того, якими вони будуть.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку. Також пропонується спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблого захисника.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережає

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