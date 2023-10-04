Стало відомо, скільки українців загинуло у жахливій автокатастрофі у Венеції (відео)

Під час жахливої ДТП у Венеції, де напередодні увечері автобус із пасажирами впав із 10-метрової висоти, пробивши огорожу естакади, загинуло більше 20 людей. Серед жертв є й українці.

Як повідомляє «Європейська правда», спікер МЗС України Олег Ніколенко підтвердив загибель співвітчизників.

«Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні», — зазначив він та додав, що українське посольство в Римі та генеральне консульство у Мілані вже займаються цією дорожньо-транспортною пригодою.

За наявною інформацією, в туристичному автобусі, що впав на колії, перебувало 40 пасажирів, які прямували до кемпінгу у Маргері.

Нагадаємо, що нещодавно у Великій Британії у ДТП під час зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса загинули біженці з України — жінка та двоє дітей.

Фото з мережі

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