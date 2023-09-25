Польща, як і раніше, готова допомагати експортувати зерно з України до третіх країн, про це заявив президент Анджей Дуда. Він абсолютно переконаний, що потрібно зробити все, щоб транзитні перевезення були якомога ширшими, додав політик в ефірі TVP1.

«Вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак потрібно водночас зробити все можливе, щоб транзит був якомога вищим. У Польщі вже підготовлено транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може прослідувати територією Польщі та експортуватися туди, де воно необхідне. Намагаємося допомагати Україні й тим країнам, які цієї допомоги потребують».

Водночас Дуда захистив нещодавнє рішення про збереження заборони на продаж українського зерна на польському ринку як правильне.

«Завдяки праці наших фермерів ми забезпечуємо себе самостійно. Ми не потребуємо зерна з України. Їхні чудові врожаї під час війни майже не дійшли до країн, які справді їх потребували», — додав глава Польщі.

Уряд у Варшаві був змушений прийняти радикальні рішення, щоб підтримати польських фермерів і захистити внутрішній аграрний ринок. З іншого боку, Європейська комісія вирішила поступово скасовувати свої торговельні обмеження. Анджей Дуда критикував це рішення як таке, що завдає шкоди сусіднім з Україною державам.

Останнім часом Польща та Україна мали розбіжності щодо імпорту українського зерна. Глави держав та урядів обох країн виступили з серйозними звинуваченнями на адресу один одного. Варшава заявила, що обмежить постачання зброї в Україну вже укладеними контрактами. Наразі у Польщі триває передвиборча кампанія.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжить виконувати військові контракти з Україною, Дуда пояснив скандальну заяву про припинення допомоги Києву.

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