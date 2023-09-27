Україна заявляє, що ліквідувала командувача Чорноморського флоту, і аналітик з питань безпеки і оборони професор Майкл Кларк, який раніше зауважив, що росія перетворилась на гангстерську державу, впевнений, що адмірал Віктор Соколов був убитий, пише Sky News.

«Загинуло 62 людини, 34 з них — офіцери, і під час української атаки в штабі флоту проходила нарада, — каже він. — Цей напад на штаб був прицільним. Він здійснений парою ракет Storm Shadow, і вони влучили саме у верхню частину будівлі, де, як можна було б очікувати, проходила якась зустріч. Отже, все виглядає так, що Соколов, ймовірно, мертвий, а втрата командувача Чорноморського флоту — це досить великий удар, особливо з точки зору престижу.



Росіяни втратили флагманський корабель «Москва» у квітні минулого року. Вони втратили три десантні кораблі. «Мінськ» був підбитий в сухому доці десять днів тому. Вони втратили один підводний човен з чотирьох на флоті і кілька патрульних кораблів.

Флот налічує близько 30 великих військових кораблів, і вони втратили добру жменю з них, і всі вони залишають прогалину, тому що флот не збирається збільшуватися. Їм не дозволено посилити його, тому що Босфор для них закритий. Туреччина не дозволить жодному військовому кораблю пройти через протоку. І вони втрачають частину цього флоту на користь держави, яка не має військово-морського флоту".

Севастопольський порт у Криму, додав аналітик, більше не є життєздатним для росії. Більша частина флоту перебазувалася до Новоросійська, який знаходиться на російській території.

«Більша частина західної частини Чорного моря тепер непридатна для використання росіянами, і це добре для українців. Це означає, що вони зможуть вивозити своє зерно, якщо зможуть досягти якоїсь угоди, тому ці атаки на Чорноморський флот мають ефект».

Нагадаємо, що експерт Крістіан Меллінг щодо атак на Крим вважає, що вони мають на меті ще раз показати неспроможність росії.

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