рамзан кадиров надав своїй дочці звання народної артистки Чечні

Стало відомо, що голова Чечні рамзан кадиров, який тяжко хворий, надав своїй 24-річній дочці Айшат звання народної артистки Чеченської Республіки. Церемонія нагородження вже відбулася.

Крім того, Айшат вручили медаль ордену «За заслуги перед Батьківщиною» другого ступеня. Цією нагородою вона була відзначена указом президента росії володимира путіна. Він підписав відповідний указ на початку вересня.

Але це ще не все. 2 жовтня кадиров повідомив, що кандидатуру його дочки Айшат запропоновано членами уряду на посаду віцепрем'єрки республіки з соціальних питань. Особисто він підтримує цю пропозицію. Глава Чечні додав, Айшат «зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, накопичила досвід роботи».

Так-так, дочка кадирова очолила чеченський мінкульт у жовтні 2021 року. До цього вона рік пропрацювала на посаді першої заступниці голови цього ж міністерства. До держслужби Айшат три роки керувала будинком ісламської моди Firdaws.

Журналісти російського видання «Підйом» попросили прессекретаря путіна прокоментувати надання дочці кадирова звання народної артистки Чечні. «Це кадрове призначення всередині регіону, це прерогатива глави регіону. І в цьому випадку рамзан кадиров використовує цю свою прерогативу», — заявив у відповідь дмитро пісків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними британської розвідки, рамзан кадиров намагається рекламувати роль своїх бойовиків в Україні, щоб довести свою лояльність до президента росії володимира путіна.

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