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Україна

Ще один «тріумф» України: протягом місяця знищено вже другий російський ракетний комплекс вартістю 1,2 млрд доларів

13:09 4 жовтня 2023
ЗРК С-400 Тріумф

У ніч проти 14 вересня українські бійці знищили російський комплекс ППО «Тріумф», який розташовувався на території тимчасово окупованого Криму в районі Євпаторії.

І, схоже, країна-агресорка має черговий «приліт», який «відмінусував» озброєння вартістю 1,2 млрд доларів. Як пише «Оперативний ЗСУ», ЗРК «Тріумф» ліквідували на території Білгородської області росії.

«На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів у розташуванні „Тріумфу“ та його РЛС. Нині в сусідніх населених пунктах зникло світло. Це вже другий комплекс „Тріумф“, який СБУ „забавовнила“ за останній місяць», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час атаки на Крим 14 вересня місцеві жителі викладали відео з потужним вибухом, а також повідомляли про атаку БПЛА.

А у серпні комплекс С-400 ворога було знищено в районі мису Тарханкут.

Фото з Вікіпедії

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