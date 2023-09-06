У Раді хочуть змінити правила нарахування пенсій військовим: що пропонують

В Україні, де законодовство передбачає, що в деяких випадках особа, яка була призвана на військову службу, може розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах, пропонують внести зміни у закон щодо пенсійного забезпечення звільнених з військової служби.

Так, народним депутатам розданий для ознайомлення проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо зарахування до вислуги років деяких видів служби в період дії воєнного стану (особливого періоду) та часу перебування у полоні на пільгових умовах.



Так, до вислуги років для визначення розміру пенсії особам, які мають право на пенсію за вказаним Законом, пропонується зараховувати на пільгових умовах:

виконання обов’язків служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) — один місяць служби за два місяці;

час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці;

участь у бойових діях — один місяць служби за чотири місяці;

час перебування у полоні, якщо полонення не було добровільним і особа яка потрапила у полон безпосередньо приймала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів і перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства — один місяць служби за п’ять місяців;

час перебування в полоні, якщо особа потрапила у полон внаслідок поранень, контузії чи інших ушкоджень здоров'я одержаних під час бойових дій, або стала особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час перебування у полоні, і якщо перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства — один місяць служби за шість місяців.

Про те, які є в Україні види пенсій військовим та їхні розміри, читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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