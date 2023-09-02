У якому разі службу до армії зарахують до страхового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах: пояснює ПФУ
В Україні, де триває загальна мобілізація, в деяких випадках особа, що була призвана на військову службу, може розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
«Відповідно до статті 8 Закону України від
Так, наприклад, якщо особа до мобілізації працювала шахтарем під землею, то період роботи на шахті протягом повного робочого дня в особливо шкідливих або особливо важких умовах підтверджується довідкою про пільговий характер роботи, яку видає підприємство, або за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Як писали «ФАКТИ», зарахування робочого стажу можливе лише при сплаті роботодавцем страхових внесків. В ПФУ пояснили, як можна перевірити сплату роботодавцем страхових внесків онлайн.
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