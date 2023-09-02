У якому разі службу до армії зарахують до страхового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах: пояснює ПФУ

В Україні, де триває загальна мобілізація, в деяких випадках особа, що була призвана на військову службу, може розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

«Відповідно до статті 8 Закону України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, якщо на момент призову на військову службу в особливий період, особа працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах, відповідний період військової служби зарахується до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Такий період військової служби не повинен перевищувати тривалості пільгової роботи», — йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, якщо особа до мобілізації працювала шахтарем під землею, то період роботи на шахті протягом повного робочого дня в особливо шкідливих або особливо важких умовах підтверджується довідкою про пільговий характер роботи, яку видає підприємство, або за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як писали «ФАКТИ», зарахування робочого стажу можливе лише при сплаті роботодавцем страхових внесків. В ПФУ пояснили, як можна перевірити сплату роботодавцем страхових внесків онлайн.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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