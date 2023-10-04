В Україні, де раніше запустили новий поїзд на популярному міжнародному напрямку, «Укрзалізниця» повідомила, що запускає новий міжнародний поїзд до Варшави. Про це йдеться у заяві компанії.

«З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська», — йдеться у повідомленні.

«Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Зазначимо, що наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

«Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів! Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно», — повідомили в компанії.

Раніше «ФАКТИ» писали про найпопулярніші поїзди «Укрзалізниці» за підсумками літа.

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