Домашнє варення з шипшини: ідеальний засіб для зміцнення організму в холодну пору року

Маленькі червоні плоди шипшині, з яких можна робити вітамінний чай, дійсно мають те, що потрібно. Вони не тільки гарно блищать, але й містять багато важливих вітамінів. Шипшина насправді є однією з найбагатших на вітамін С рослин у світі. Одна ложка варення з шипшини на хліб на сніданок вже покриває всю добову потребу дорослої людини у вітаміні С. Ідеальний засіб для зміцнення організму в холодну пору року. Той, хто зараз відчуває бажання поїхати на збір шипшини, має поєднати це з тривалою осінньою прогулянкою. Плоди шипшини збирають у полотняний мішечок. Подряпані руки часто є частиною цього процесу, але ви неодмінно оціните готове варення, пише krautundrueben.de.

В ідеалі шипшину слід збирати в період з вересня по листопад. Під час збору важливо збирати лише тверді плоди. Вони містять найбільше вітамінів. Коли вони стають м'якими, то швидко втрачають значну частину своїх вітамінів. Однак після перших заморозків вони стають дещо солодшими на смак.

Інгредієнти на варення на 4 порції: 500 г шипшини 500 мл яблучного соку 250 г цукру для варення 1:2 трохи лимонного соку до смаку Приготування Вимийте та відцідіть шипшину. Крупно наріжте гострим ножем, щоб потім їх було легше процідити. Покладіть фрукти у велику каструлю й тушкуйте зі 125 мл яблучного соку на середньому вогні близько години, щоб вони стали м'якими. Насіння шипшини залишається цілим. Тепер насіння потрібно відфільтрувати. Щоб це зробити, покладіть суміш у ситечко та зберіть отриману м'язгу шипшини. Насіння залишається в ситі та його можна викинути. При необхідності можна допомогти з проціджуванням ложкою. У залишках ще багато м'язги шипшини, тому додайте решту 125 мл яблучного соку, перемішайте і знову процідіть. Зважуємо отриману м'язгу шипшини, змішуємо її з цукром для варення у співвідношенні 1:2, додаємо лимонний сік до смаку і кип'ятимо кілька хвилин, щоб утворився джем. Розлийте по банках ще гарячим.

Раніше «ФАКТИ» давали рецепт ще одного корисного варення — кизилового.

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