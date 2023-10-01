Варення з фізаліса з імбиром: спробуйте додати до свого меню чогось нового
Коли традиційні вареня вже трохи приїлися, можна приготувати щось більш екзотичне, наприклад конфітюр з перцю, або варення з фізаліса з імбиром. У народі фізаліс називають ще мексиканським помідором. Варення з нього за цим рецептом зможуть приготувати навіть господині-початківці, ділиться фудблогерка Ольга Буравчук.
Інгредієнти:
- 1 кг фізаліса,
- 1,2 кг цукру,
- 1 ст. л подрібненого свіжого імбиру,
- 200 мл води,
- 1 ст. л лимонного соку
Приготування:
Плоди фізаліса звільнити від оболонки-чохла. Викласти плоди в друшляк, обдати окропом, дати стекти воді й наколоти зубочисткою.
Імбир залити 200 мл окропу, довести до кипіння і варити 1 хв. Потім додати цукор, зварити сироп і зняти з вогню.
У гарячий сироп викласти фізаліс і залишити на 1 годину. Потім довести до кипіння і варити на слабкому вогні доти, доки плоди та сироп не стануть прозорими.
Додати лимонний сік і варити ще 1 хв, у процесі варіння знімати піну.
Гаряче варення розлити по банках, закатати й дати охолонути.
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