Кизилове варення без варки на зиму: встигніть приготувати у сезон

В сирому вигляді, воно максимально зберігає свої властивості, насичений колір, чудовий аромат, а скільки містить вітамінів. Взимку воно надасть організму заряд енергії, та гарного настрою. Відмінно підійде до сирників, млинців, оладків, морозива, можна додавати в напої та чай. Для такого варення краще беріть стиглі ягоди.

Кизил та цукор краще брати у співвідношенні 1:1, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка пропонувала приготувати ікру із солоних огірків.

Потрібно: 2 кг кизилу,

2 кг цукру

Приготування:

Ягоди промийте, відкиньте на друшляк та обдайте окропом. Пересипте ягоди кизилу цукром, надіньте рукавички та протріть. Залиште на пару годин, декілька раз перемішуючи.

Невеликими частинами перетріть ягоди кизилу з цукром через сито. Зручно це робити звичайним стаканом. Маса, яка залишається в ситі, може послужити відмінною основою смачного компоту, тому за бажанням не викидайте її.

Готове кизилове варення буде спочатку рідким, а в холодильнику трішки загусне. Зберігати можна в холодильнику чи в морозильній камері.

Нагадаємо рецепт конфітюру з перцю.

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