В Україні сподіваються на міжнародну допомогу у звільненні викрадених у Мелітополі журналістки Ірини Левченко та її чоловіка

Рашисти на тимчасово окупованих територія викрадають цивільних, у тому числі й журналістів, як це сталося минулого року з Ірину Дубченко, яка залишалася у селі на Запоріжжі піклуватися про стареньку бабусю.

А у травні цього року у полон до ворога потрапили колишня журналістка видання «Телеграф» Ірина Левченко та її чоловік Олександр — після широкомасштабного вторгнення вони залишилися у Мелітополі. Як пише «Телеграф», задля власної безпеки Ірина пішла з журналістики на заслужений відпочинок. Вони з чоловіком вирощували фрукти на дачі.

Наразі досі не відомі обставини їхнього зникнення. Близькі не виключають, що подружжя могли затримати просто на вулиці. Сестра Ірини Олена Руденко розповідала, що Олександр зміг передати записку з неволі — він повідомив, що його звинувачують у «тероризмі».

Головний редактор «Телеграфа» Ярослав Жарєнов зазначав, що журналістську діяльність Ірина Левченко не вела. Видання звернулося до міжнародних організацій з проханням посприяти визволенню цивільних заручників.

Раніше Ірина Левченко багато років співпрацювала з виданням «Факти та коментарі». Вона була спеціальним кореспондентом редакції в Запорізькій області.

Тим часом джерела в органах, які опікуються питаннями обміну полоненими, зазначають, що звільнення з полону цивільних вкрай важке. Адже країна-агресорка їх практично не видає, бо в Україні немає цивільних полонених. А рашисти українців просто викрадають.

Нагадаємо, що у червні окупанти влаштували «судилище» над «азовцями», які потрапили у полон навесні минулого року.

Також минулого місяця з полону в рамках обміну вдалося звільнити 95 українських військовослужбовців.

Фото «Телеграфа»

82

Читайте нас у Facebook та Instagram