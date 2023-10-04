МВС відновило роботу сервісів для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху: що важливо знати
В Україні, де планують нововведення для водіїв, на офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Так, дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:
▪️Офіційного сайту МВС України
▪️Офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та іOS
▪️Телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot
«Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці нагадали, що у разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною.
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