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Суспільство та люди

МВС відновило роботу сервісів для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху: що важливо знати

18:41 4 жовтня 2023
Поліція

В Україні, де планують нововведення для водіїв, на офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Так, дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

️Офіційного сайту МВС України
▪️Офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та іOS
▪️Телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot

«Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці нагадали, що у разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня водіїв штрафують за їзду без денних ходових вогнів.

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